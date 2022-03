Le pont d'or à Da Nang, une destination prisée des touristes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La réouverture des activités touristiques dans la nouvelle normalité doit être basée sur les résultats de l'évaluation du niveau épidémique dans chaque localité et chaque région, selon le ministère de la Santé.



Concernant le projet de plan de réouverture des activités touristiques dans la "nouvelle normalité", le ministère de la Santé a récemment proposé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de modifier et de compléter certains contenus sur la prévention et le contrôle de l’épidémie de COVID-19.



Selon le ministère de la Santé, les localités devraient préparer des plans pour faire face aux situations épidémiques potentielles après la réouverture des activités touristiques pour assurer la sécurité absolue des visiteurs et des habitants locaux.



Le plan devra stipuler et identifier la responsabilité des localités, des prestataires de services touristiques et de services d'hébergement, et notamment des touristes dans la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie.

Test de dépistage du COVID-19 . Photo: VNA

Pour les touristes internationaux venant au Vietnam, le ministère de Santé propose de les diviser en différents groupes d’âge.



Plus précisément, les touristes âgés de plus de 12 ans devront être doublement vaccinés ou présenter un certificat du guérison du coronavirus SARS-CoV-2 de moins de six derniers mois.



Les personnes à haut risque telles que les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents devront compléter l'injection des doses de vaccin contre le Covid-19 avant d'arriver au Vietnam.



Le résultat négatif au test RT-PCR/RT-LAMP dans les 72 heures serait obligatoire avant l’embarquement, de même que l’installation de l’application Covid (PC COVID) à l’arrivée sur le sol vietnamien.



Aux postes frontaliers, si un touriste présente des symptômes du COVID-19 (toux, fièvre, mal de gorge, douleurs musculaires...), il devra informer les postes de santé aux postes frontaliers pour prendre les mesures médicales nécessaires.



Les touristes devront respecter le message dit des "5K" du ministère de la Santé (Khẩu trang: masque; Khử khuẩn: désinfection; Khoảng cách: distanciation physique; Không tập trung: pas de rassemblement; Khai báo y tế: déclaration médicale) à tout moment et n'importe où.



Les enfants de moins de 2 ans ne devraient pas être testés et seront autorisés à participer aux activités en dehors avec leurs parents et proches. -VNA