Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyen Hoa Binh. Photo: tapchitoaan.vn



Hanoï (VNA) - Une conférence nationale sur la réforme judiciaire a été organisée le 28 mars, sous l'égide de Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Cour populaire suprême du Vietnam.

Ces dernières années, la réforme judiciaire au sein des tribunaux a obtenu de nombreuses réalisations importantes, contribuant à améliorer leur position, leur prestige et leur performance. Cependant, le système judiciaire du pays présente encore des lacunes et ne répond pas encore pleinement aux besoins et aux désirs de la population, a affirmé Nguyen Hoa Binh.

La réforme judiciaire est une tendance dans le monde, notamment dans le processus d'intégration et de développement scientifique, a-t-il souligné.

Selon lui, la réforme judiciaire doit respecter le principe d'attribution, de coordination et de contrôle du pouvoir, la direction du Parti, renforcer l'autorité judiciaire, se baser sur les exigences du développement socio-économique, placer le peuple au centre, être menée de manière synchrone avec la réforme du travail législatif et de l'exécutif, etc.

L'objectif général est d'édifier une justice indépendante, professionnelle, moderne, juste, rigoureuse, intègre, efficace et efficiente, au service de la Patrie et du peuple.

Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam a proposé plusieurs grandes solutions à promouvoir dont la construction d'une justice pour le peuple et la protection de l'autorité judiciaire, l'amélioration de la structure organisationnelle de l'appareil judiciaire ainsi que de la qualité du personnel des tribuaux, le renforcement des infrastructures et la garantie des ressources, la construction d'un tribunal électronique, l'intensification de la direction du Parti et de la coopération internationale. -VNA