La communauté vietnamienne en Australie fête le Têt traditionnel. Photo: VNA

Melbourne (VNA) – Dans son reportage publié le 1er février, la radio ABC a mis l’accent sur la signification des retrouvailles durant le Têt traditionnel vietnamien, mais le Covid-19 a entravé les célébrations du Têt des Vietnamiens en Australie.

Pour Marianne Bogard, d'origine vietnamienne et française, il s’agit de la troisième année consécutive qu’elle a raté la célébration du Têt avec sa famille vietnamienne à Hô Chi Minh-Ville.

Avant la pandémie, Marianne Bogard, née au Vietnam mais domicilée à Sydney, se rendait chaque année au Vietnam avec sa mère et sa sœur vietnamiennes pour accueillir le Nouvel an lunaire.

Lorsqu'elle était encore au Vietnam, elle tenait pour acquis que célébrer le Têt. Depuis qu'elle a déménagé en Australie en 2013, elle a réalisé la valeur des vacances du Têt, des festivals et de la joie que le Têt apporte.

De son côté, Binh Nguyên a parcouru près de 300 kilomètres de Sydney à Canberra pour assister à la cérémonie organisée par l'ambassade du Vietnam en Australie.

C'était une merveilleuse occasion de se réunir avec des étudiants vietnamiens et de la communauté vietnamienne en Australie, a-t-il dit, ajoutant que les gens peuvent déguster les spécialités vietnamiennes comme le banh chung (gâteau de riz gluant farci de porc et de haricot mungo), le nem (rouleaux de printemps vietnamiens) et le banh cuon (rouleaux de riz cuits à la vapeur).

Il a souligné que le Têt était un moment pour célébrer l’esprit de la famille.

Le 28 janvier, l'ambassade du Vietnam au Brunei a organisé une rencontre pour fêter le Têt du Tigre.

La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse. Les participants ont eu l'occasion de déguster les plats traditionnels vietnamiens. -VNA