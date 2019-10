Des insignes et certificats de mérite ont été offerts aux personnes ayant activement contribué aux activités de l'Association d'amitié Vietnam-Laos de la province de Thai Nguyen. Photo: VNA Des insignes et certificats de mérite ont été offerts aux personnes ayant activement contribué aux activités de l'Association d'amitié Vietnam-Laos de la province de Thai Nguyen. Photo: VNA

Thai Nguyen (VNA) - Le 3e Congrès de l'Association d'amitié Vietnam-Laos de la province de Thai Nguyen (Nord) pour le mandat 2019 – 2024 a eu lieu le 26 octobre.

L’évenement a vu la participation de 250 délégués officiels représentant plus de 13.000 membres de l'Association dans toute la localité.

Lors du congrès, l’association a défini les tâches principales pour atteindre les objectifs communs du mandat 2019-2024 tels que promouvoir la propagande et l'éducation sur les relations speciales Vietnam-Laos, réformer des méthodes d’organisation des activités communes entre les peuples des deux pays dans tous les domaines...

Depuis 2010, plus de 20 entreprises locales ont investi dans la construction d'infrastructures, les services et le tourisme au Laos. Thai Nguyen accueille chaque année plus de 300 étudiants laotiens qui vont étudier et effectuer des recherches dans des universités et des collèges de la province.

Les participants ont élu lors du congrès un nouveau comité exécutif composé de 41 membres dont Nguyen Doan Kinh a été réélu président.

À cette occasion, des représentants de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et de l'Association d'amitié Vietnam-Laos ont offert des insignes et certificats de mérite aux personnes ayant activement contribué aux activités de l'Association d'amitié Vietnam-Laos de la province de Thai Nguyen au cours du mandat 2014-2019. -VNA