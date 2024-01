Hung Yen, 4 janvier (VNA) - La province septentrionale de Hung Yen espère attirer cette année 600 millions de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) dans ses parcs industriels.

Une vue de la province de Hung Yen. (Photo : VNA)





Le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Nguyen Le Huy, a déclaré que pour atteindre cet objectif, la localité poursuivra son soutien aux entreprises, en se concentrant sur l'organisation de réunions et de conférences de promotion des investissements avec des investisseurs de la République de Corée, du Japon, des États-Unis et d'Europe afin d’attirer de grands groupes et des projets avec des technologies de pointe et rejoindre les chaînes de valeur mondiales.



Hung Yen intensifiera également la transformation numérique et publiera des informations sur l'aménagement du territoire, la planification du développement industriel, le prix des terrains et l'indemnisation pour le défrichement des sites, tout en accélérant la mise en œuvre de parcs industriels et de projets de logements sociaux et de travailleurs approuvés, a poursuivi le responsable.



Le directeur du Département provincial de la Planification et de l'Investissement, Trinh Van Dien, a noté que Hung Yen s'est efforcé d'améliorer son environnement d'investissement et son indice de compétitivité provincial, et a créé des groupes spécialisés pour évaluer le fonctionnement des entreprises et des installations de production, en les aidant à éliminer les obstacles.



En outre, la province a prêté attention au développement du personnel de haute qualité pour répondre aux exigences des secteurs économiques de pointe, ainsi qu'à la transformation numérique, a-t-il ajouté.



Selon l'Office provincial des statistiques, Hung Yen compte 543 projets d'IDE d'une valeur de près de 7 milliards de dollars, dont 172 projets d'une valeur de 3,8 milliards de dollars ont été menés par le Japon – son plus grand investisseur. - VNA