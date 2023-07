Délégués présents à la conférence. Photo: VNA



Bangkok (VNA) – Une conférence sur la promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme dans la province de Hoa Binh s'est tenue le 17 juillet à Bangkok.



Dans son discours, le secrétaire du Comité du Parti de la province de Hoa Binh, Nguyên Phi Long, a fait savoir que la conférence visait à présenter les potentiels, le climat d'investissement et les mécanismes et politiques d'attraction d’investissements de sa localité, ainsi que ses destinations et produits touristiques.



Il a exprimé son espoir qu'après cet événement, les entreprises, les investisseurs et les habitants de Thaïlande connaîtraient plus d'informations sur Hoa Binh et deviendraient bientôt des investisseurs importants pour sa province.



De son côté, le vice-président du Comité populaire provincial de Hoa Binh, Nguyên Van Toan, a appelé aux investissements thaïlandais dans les industries manufacturières, l’agriculture de haute technologie, l’écotourisme, les services, les infrastructures, ainsi que les industries de haute technologie respectueuses de l'environnement.



Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a affirmé que la conférence visait non seulement à promouvoir les investissements dans la province de Hoa Binh, mais aussi à contribuer à développer la coopération en matière de commerce et d’investissement entre Hoa Binh et Bangkok, et plus largement, à favoriser les relations économiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



Quant au président de la Chambre de commerce thaïlandaise, Sanan Angubolkul, il a affirmé que l'organisation de l'événement était une activité très significative afin de rechercher des opportunités de coopération dans l'investissement, le commerce, le tourisme, l’agriculture et d’autres domaines dans la province de Hoa Binh. -VNA