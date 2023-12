Des touristes visitent la colline A1. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon l’Administration générale du tourisme, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié le 13 novembre, la décision No 3462/QD-BVHTTDL approuvant le projet de l'organisation de l'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024.



Ce sera l'opportunité de présenter et de promouvoir la beauté des valeurs culturelles matérielles et immatérielles, des ressources et des produits touristiques uniques de Dien Bien.



La province s'efforcera d'accueillir 1,3 million de touristes en 2024 et de réaliser une recette touristique de 2 200 milliards de dongs (90,2 millions de dollars), contribuant à développer le tourisme et à dynamiser son développement socio-économique.



À travers l'organisation de l'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024, la province vise également à améliorer la qualité de son offre touristique, en exploitant de nouvelles destinations et des itinéraires diversifiés, attractifs et adaptés aux besoins des touristes.



Selon le plan, la cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024 et du Festival des fleurs de bauhinia devraient avoir lieu en mars 2024 dans la ville de Dien Bien Phu, province de Dien Bien. Et la cérémonie de clôture vers fin décembre 2024. Sont prévus des représentations culturelles et artistiques, la remise du drapeau à la localité qui accueillera l'Année nationale du tourisme 2025.



Au premier trimestre 2024, à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, le Comité d'organisation tiendra une conférence de presse pour présenter cet événement. Selon le programme, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme présidera et coordonnera l'organisation de 13 activités et événements culturels, sportifs et touristiques. La province sera en charge de 28 événements. En outre, de nombreuses autres activités seront organisées par d’autres localités pour faire écho à l’événement.

Le Musée de la victoire de Dien Bien Phu. Photo : Service de la culture, des sports et du tourisme de Dien Bien



2024 sera une année importante avec des jalons historiques pour les populations de tous les groupes ethniques de la province de Dien Bien, notamment la célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954-7 mai 2024).



Dien Bien, province montagneuse située au Nord-Ouest du pays, est une terre à la longue et riche histoire, occupant une position particulièrement importante d'un point de vue géographique, de défense et de sécurité.



En outre, Dien Bien a un relief diversifié, un climat frais, des paysages naturels majestueux, des groupes ethniques aux cultures authentiques et diversifiées... La province a donc beaucoup de potentiels pour développer diverses formes de tourisme tels que tourisme historique, spirituel, culturel, écologique, communautaire, de divertissement, de santé... - VNA