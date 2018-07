Le parc national d’Yok Don et l’organisation Animals Asia signent un accord sur l’assistance au changement du modèle touristique utilisant des éléphants. Photo: VNA



Dak Lak (VNA) - Vendredi matin, le parc national d’Yok Don, dans la province de Dak Lak au Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et l’organisation Animals Asia ont signé un accord sur l’assistance au changement du modèle touristique utilisant des éléphants.

Lors de la cérémonie de signature, les deux parties se sont engagées à transformer le modèle touristique « Balade à dos d’éléphants » du parc national d’Yok Don en un système basé sur l’exploitation des caractéristiques de cette espèce animale, minimisant les contacts avec les éléphants et n'utilisant pas ces pachydermes dans les festivités, tout cela afin de rehausser les connaissances de la communauté sur la préservation des animaux sauvages.

L’organisation Animals Asia accorde 65.000 dollars au parc national d’Yok Don pour opérer ce changement entre juillet 2018 et juillet 2023. Celle-ci s’engage également à envoyer des spécialistes pour fournir une assistance technique et faire la publicité du nouveau modèle mis en place.

Selon Pham Tuan Linh, vice-directeur du parc national d’Yok Don, ces nouvelles méthodes profiteront aux éléphants, aux cornacs et à la communauté locale, en ouvrant une nouvelle opportunité pour changer les connaissances de la communauté sur la préservation des animaux sauvages et la préservation de la nature ainsi que pour présenter le nouveau modèle touristique aux visiteurs vietnamiens et étrangers.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, David Neale, représentant de l’organisation Animals Asia a déclaré que la tendance mondiale au tourisme responsable était pérenne.

Dak Lak compte actuellement 45 éléphants domestiques concentrés sur les districts de Buon Don et de Lak. -VNA