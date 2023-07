Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Binh Duong (VNA)- Le Comité populaire de la province méridionale de Binh Duong (Vietnam) et l'Etat du Nebraska (États-Unis) ont signé un protocole d’accord sur l'établissement de relations de coopération et de jumelage a eu lieu le 12 juillet à Binh Duong.Selon le mémorandum signé, le Comité populaire de la province de Binh Duong et l’Etat du Nebraska renforceront leurs relations d’amitié et élargiront les activités de coopération dans les domaines de la planification, du développement des infrastructures, de la construction urbaine, du développement de l’économie, de la science et de la technologie, de la santé et de l'éducation. Binh Duong et l'État du Nebraska créeront des conditions favorables aux délégations d’entreprises des deux localités pour se renseigner des opportunités d’affaires et promouvoir les activités de promotion du commerce et des investissements en fonction des potentiels et des atouts de chaque partie.Lors de la cérémonie, en présence du secrétaire provincial du Parti de Binh Duong, Nguyen Van Loi, et du gouverneur du Nebraska, Jim Pillen, l'Université internationale Mien Dong et l'Université du Nebraska - Ohama (États-Unis) ont signé un accord de coopération en matière de formation des ressources humaines dans les domaines de la science et la technologie, de santé, d’ingénierie, et d’économie...Selon le président du Comité populaire provincial de Binh Duong, Vo Van Minh, la visite de la délégation de l'État du Nebraska et des entreprises américaines à Binh Duong cette fois-ci est significative alors qu'en 2023, le Vietnam et les États-Unis célèbrent le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat intégral pour continuer à promouvoir les relations bilatérales en profondeur, de manière substantielle pour l’intérêt des deux pays et contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.-VNA