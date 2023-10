Hanoï (VNA) - Grâce aux mesures drastiques prises par le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités, la production industrielle devrait s'améliorer au cours des derniers mois de 2023, selon l' Office général des statistique s (GSO).Cependant, le GSO estime que des difficultés persistent et que la production industrielle ne serait pas en mesure de retrouver un taux de croissance élevé à court terme.Selon le rapport trimestriel d'enquête sur les tendances de la production et des affaires du GSO, 76,3% des entreprises spécialisées dans la transformation et la fabrication prévoient que leurs activités au quatrième trimestre seraient meilleures ou resteraient stables par rapport au troisième trimestre, tandis que les autres pensent que leurs opérations seraient plus difficiles.

Les infrastructures de la zone industrielle de Phu Ha, dans la province de Phu Tho, sont construites de manière synchrone, contribuant à attirer les investissements. Photo : VNA



Phi Thi Huong Nga, directrice du Département des statistiques industrielles et de la construction du GSO, a déclaré qu'au troisième trimestre, la faible demande du marché national et la forte compétitivité des produits nationaux avaient été les facteurs qui avaient affecté le plus la production et les activités commerciales des entreprises.Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, de grandes organisations internationales maintiennent leurs prévisions positives sur les perspectives économiques du Vietnam en 2023 et pour les années à venir.La mise en œuvre de politiques visant à aider les entreprises à résoudre les difficultés et les mesures prises par la Banque d'État du Vietnam pour assouplir la politique monétaire et réduire les taux d'intérêt, devraient continuer à favoriser les affaires et la production dans les temps à venir.Les représentants de plusieurs entreprises manufacturières espèrent que les prix de l'électricité, de l'eau et des carburants resteraient stables afin de limiter l'augmentation des coûts de production. Ils proposent également au gouvernement de stimuler la demande sur le marché national pour les aider à trouver des partenaires afin de vendre leurs produits de manière plus efficace.