Le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Park Byeong-seug, lors de l'interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) le 8 décembre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la prochaine visite en République de Corée du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue, les deux parties discuteront de l'approfondissement de la coopération bilatérale en renforçant les échanges entre les dirigeants des deux pays.



C’est ce qu’a affirmé le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Park Byeong-seug, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Il a ajouté que les deux parties discuteraient de questions économiques, d’échanges entre les peuples, de la situation internationale concernant la péninsule coréenne, des questions en Asie sur lesquelles les deux pays travailleraient ensemble, ainsi que de la coordination entre les deux pays au sein des forums internationaux.



Le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne a affirmé que le Vietnam est un pays clé dans la Nouvelle Politique vers le Sud (New Southern Policy) de son pays. Il a indiqué qu’à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques dans l’année prochaine, les deux pays discuteraient de l’amélioration de leurs relations afin de porter leurs relations de partenariat et de coopération stratégiques au niveau de relations de partenariat et de coopération stratégiques intégrales.



Selon Park Byeong-seug, pour atteindre l'objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2023, il faut deux conditions préalables que sont un déplacement plus libre des citoyens et la préparation aux situations inattendues pour assurer la stabilité des chaînes d'approvisionnement.



Concernant la proposition de l'Assemblée nationale du Vietnam de renforcer le rôle parlementaire dans la promotion de l'économie numérique et du rôle des femmes, de la paix, de la sécurité et de la coopération dans la reprise post-COVID-19, le dirigeant sud-coréen a estimé que la proposition est opportune et témoigne de la vision des dirigeants vietnamiens.-VNA