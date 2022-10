Cérémonie d'accueil de la présidente singapourienne Halimah Yacob. Photo: VNA



Singapour (VNA) - La visite d'État au Vietnam de la présidente singapourienne Halimah Yacob, du 16 au 20 octobre, a été largement couverte par la presse singapourienne.

Un article publié le 17 octobre sur channelnewsasia a rapporté que la présidente Halimah Yacob et le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc avaient réaffirmé la bonne amitié de longue date et la coopération économique étendue et solide entre Singapour et le Vietnam.

Les deux parties ont convenu d'intensifier leur coopération dans des domaines tels que la numérisation et la cybersécurité, l'économie verte et les infrastructures durables.

Selon le quotidien The Straits Times, lors de la rencontre avec le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc, la présidente Halimah Yacob a souligné l'importance des relations Singapour – Vietnam avec la célébration du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023.

La présidente Halimah Yacob a affirmé que Singapour et le Vietnam étaient des partenaires fiables partageant les mêmes idées. Tous deux sont déterminés à maintenir l'unité de l'ASEAN, à promouvoir un ordre ouvert et fondé sur des règles et à approfondir l'intégration économique régionale. Les deux pays ont également coopéré étroitement dans des questions telles que la santé publique et la durabilité par le biais de l'ASEAN.

"Alors que les voyages internationaux reprennent, j'espère que nous pourrons continuer à améliorer notre éducation, notre tourisme et nos échanges culturels", a déclaré Mme Halimah Yacob.

Elle a ajouté que les établissements d'enseignement de Singapour sont désireux d'approfondir leur compréhension du Vietnam par le biais de programmes d'échange et de visites d'étude.

Les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature de quatre protocoles d'accords, dont deux sur la coopération énergétique et les crédits carbone, l'un sur la cybersécurité, les cyberattaques et la cybercriminalité, et le dernier sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

Ils se sont également joints à la cérémonie de remise de la licence d'investissement pour le 12e parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) implanté dans la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong. -VNA