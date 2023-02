Hanoi (VNA) - La Radio “La Voix de la Corée’’ a publié mercredi 1er février un article soulignant les relations d’amitié immuables au fil du temps avec le Vietnam à l’occasion du 73e anniversaire des relations diplomatiques entre la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et le Vietnam (31 janvier 1950 - 2023).

Le président Kim Jong-un descend du train à la gare de Dông Dang lors de sa visite au Vietnam en 2019. Photo d’archives : VNA

L’article souligne que l’établissement de relations diplomatiques entre la République populaire démocratique de Corée et le Vietnam reflète l’aspiration commune des peuples des deux pays, qui est de lutter contre l’impérialisme et de renforcer la solidarité et l’amitié dans la lutte commune pour le socialisme, l’indépendance et l’autonomie.Les relations entre la République populaire démocratique de Corée et le Vietnam ont atteint un nouveau sommet, note l’article.En 2022, les dirigeants des deux pays ont échangé des messages de félicitations à l’occasion du 74e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée et du 77e anniversaire de de la fondation de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui la République socialiste du Vietnam).L’amitié traditionnelle entre les deux pays continuera à se développer dans les temps à venir, conformément aux intérêts de leur peuple, selon l’article.Le peuple de la République populaire démocratique de Corée attache une grande importance aux relations d’amitié avec le Vietnam, ajoute-t-il. – VNA