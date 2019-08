Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad effectuera les 27 et 28 août une visite officielle au Vietnam. Photo: VNA



Kuala Lumpur (VNA) – Ces derniers jours, la presse malaisienne a publié plusieurs articles sur la visite officielle les 27 et 28 août au Vietnam du Premier ministre Mahathir Mohamad et les relations bilatérales.

Dans son article publié le 25 août, New Straits Times a souligné que la visite du Premier ministre Mahathir Mohamad visait à consolider les relations entre les deux pays et à promouvoir la mise en œuvre de l’objectif de 15 milliards de dollars du commerce bilatéral d’ici 2020.

Cet article a cité les paroles de l’ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Shariffah Norhana Syed Mustaffa, qui s’est déclaré convaincu du développement contenu de la coopération bilatérale dans tous les domaines depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays le 30 mars 1973.

Actuellement, la Malaisie est le 11e partenaire commercial et le 8e investisseur étranger au Vietnam avec 12,48 milliards de dollars de capitaux enregistrés jusqu’à la fin de 2018; tandis que le Vietnam est le 13e partenaire commercial de la Malaisie et son 4e au sein de l’ASEAN.

Selon l’ambassadeur malaisien, les Premiers ministres Mahathir Mohamad et Nguyen Xuan Phuc discuteront des mesures visant à dynamiser la coopération bilatérale dans plusieurs domaines dont le commerce, l’industrie, la sécurité, l’éducation et l’agriculture. Ils échangeront des points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Durant son séjour, le Premier ministre malaisien visitera le parc high-tech de Hoa Lac, l'usine de construction automobile VinFast, la zone industrielle de Noi Bai avant de participer à un échange avec des étudiants vietnamiens.

Auparavant, l’agence de presse Bernama avait publié une interview de l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Le Quy Quynh, consacrée à la visite du Premier ministre Mahathir Mohamad au Vietnam.

Bernama a cité les paroles de l’ambassadeur Le Quy Quynh qui a souligné la signification important de cette visite, contribuant au développement du partenariat stratégique des deux pays, à la mise en œuvre de l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars d’ici 2020, conformément au plan d’action Vietnam-Malaisie 2017-2019.

D’autres journaux locaux, tels que Malaysiakini, The Sun Daily…, ont publié des articles affirmant que le Vietnam était un partenaire commercial important de la Malaisie et que la visite du Premier ministre Mahathir Mohamad au Vietnam permettrait d'intensifier les relations bilatérales et de régler les désaccords. -VNA