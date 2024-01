Vientiane (VNA) – De nombreux journaux électroniques du Laos ont publié les 6 et 7 janvier des articles soulignant la visite officielle du Premier ministre laot Sonxay Siphandone au Vietnam et sa coprésidence de la 46e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Le Pathet Lao couvre l'entretien entre le Premier ministre lao Sonxay Siphandone et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Les articles rapportent le Premier ministre lao Sonxay Siphandone et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh se sont entretenus samedi matin 6 janvier à Hanoi. Au cours de l’entretien, les deux parties ont hautement apprécié les résultats de la coopération bilatérale en 2023.Les deux Premiers ministres se sont réjouis du fait que de nombreux projets de coopération ont été achevés à temps, même avant terme, et plusieurs problèmes en suspens entre les deux pays ont été abordés.Les deux parties ont affirmé que les relations politiques bilatérales constituaient une base solide pour promouvoir la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité, d’économie, de commerce, d’investissement, d’industrie, d’énergie, d’éducation, de culture, de tourisme et de santé.Elles ont également échangé des points de vue sur les orientations et les plans de coopération future, convenant de poursuivre la mise en œuvre des accords signés par les dirigeants des deux pays, ainsi que des documents pertinents signés entre les deux Partis, les deux États et les ministères et secteurs à tous les niveaux.Selon les médias lao, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la première visite officielle au Vietnam du Premier ministre Sonexay Siphandone dans ses nouvelles fonctions.Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à aider le Laos à assumer avec succès ses responsabilités internationales en 2024, y compris la présidence de l’ASEAN.Pour sa part, le chef du gouvernement lao a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamien pour leur précieux soutien et leur assistance au Laos dans la construction et la défense nationale.Les journaux lao ont rapporté que les deux Premiers ministres avaient assisté à la signature de quatre documents de coopération, à savoir un protocole d’accord de coopération en matière de garde-frontières entre les ministères vietnamien et lao de la Défense, un autre sur le plan de coopération entre les Offices des gouvernements vietnamien et lao, un troisième sur le développement et la connectivité des infrastructures commerciales frontalières entre les deux gouvernements, et un plan de coopération pour 2024 entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et le ministère lao de l’Éducation et des Sports. – VNA