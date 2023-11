Le Japan Times a écrit que le Premier ministre japon ais Fumio Kishida et le président Vo Van Thuong avaient convenu de porter les relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique intégral. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Plusieurs journaux japonais ont publié le 28 novembre des articles sur la visite officielle du président vietnamien Vo Van Thuong, dans lesquels ils ont souligné l'élévation des relations diplomatiques entre les deux pays.Dans son article, le Japan Times a écrit que le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président Vo Van Thuong avaient convenu de porter les relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique intégral. Cette décision fait du Japon l’un des principaux partenaires du Vietnam, aux côtés de la Chine, de la Russie, de la République de Corée, de l’Inde et des Etats-Unis.Il a également cité Vo Van Thuong disant que les relations renforcées avaient ouvert un « nouveau chapitre » dans les relations bilatérales alors que les deux pays devenaient « encore plus étroitement alignés » et contribuaient à la paix et à la stabilité régionales.Dans leur déclaration commune, les deux parties se sont engagées à porter la coopération vers de « nouveaux sommets » et à l'étendre davantage sur de « nouveaux fronts », notamment dans les domaines de la sécurité économique, de l'énergie, de la transformation numérique, des échanges entre les peuples et de la sécurité régionale, a écrit l’article.Le Japan News a souligné dans son article que de nombreux pays se rapprochaient du Vietnam – qui s’engageait dans une « diplomatie omnidirectionnelle » – et que le Japon souhaitait rattraper son retard.Pour sa part, l’agence Jiji a mis en lumière la réception de Vo Van Thuong et de son épouse par l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako. Selon Jiji, l'empereur du Japon avait exprimé l'espoir que la visite du dirigeant vietnamien au Japon contribuerait à renforcer les relations de longue date entre les deux pays.Le journal Chunichi Shimbun a publié un article sur le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.-VNA