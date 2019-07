Hanoi (VNA) – Le président de l’Association des journalistes de Hanoi, Tô Quang Phan, a plaidé mercredi 24 juillet à Hanoi pour des liens renforcés avec les organes de presse sud-coréens et le sud-coréen Asia Today.

Le président de l’Association des journalistes de Hanoi, Tô Quang Phan (à droite) serre la main du président de Asia Today, Woo Jong-soon, le 24 juillet à Hanoi. Photo : hanoitimes.vn

Le responsable qui est également directeur général et rédacteur en chef de la Radio-Télévision de Hanoi, a mis l’accent sur la coopération amicale entre les organes médiatiques des deux pays en particulier et entre le Vietnam et la République de Corée en général.L’Association des journalistes de Hanoi regroupe plus d’un millier de membres travaillant dans 18 organes de presse, a fait savoir Tô Quang Phan.Il a espéré que les deux parties poursuivront leur coopération, notamment en matière de soutien aux investissements dans les nouvelles technologies de la presse, de vulgarisation des valeurs culturelles traditionnelles des deux pays et des deux capitales, et de relèvement des défis face au développement des réseaux sociaux.En visite de travail au Vietnam, le président de Asia Today, Woo Jong-soon, a indiqué que, par le biais de divers médias, la culture sud-coréenne est devenue familière aux Vietnamiens.Il a confirmé que Asia Today s’efforce de devenir l’organe médiatique jouant un rôle prépondérant dans le renforcement de la compréhension mutuelle et le resserrement de l’amitié entre les deux pays.Asia Today souhaite promouvoir la coopération avec l’Association des journalistes de Hanoi, contribuant ainsi à renforcer les liens entre le Vietnam et la République de Corée, a-t-il dit.Dans un proche avenir, le groupe souhaite que le Vietnam crée les conditions favorables lui permettant d’établir prochainement un bureau de représentation à Hanoi, a déclaré Woo Jong Soon. – VNA