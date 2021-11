Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le magazine allemand spécialisé dans la bourse Börse-online.de a publié le 22 novembre un article soulignant les belles perspectives de la bourse et de l’économie vietnamienne en général après la pandémie de Covid-19.

L’auteur estime que la croissance économique du Vietnam pourrait atteindre 8% en 2022. Grâce aux réformes entreprises ces dernières années et l’ouverture du capital de certaines entreprises publiques, le Vietnam est de plus en plus attrayant pour les investisseurs étrangers, indique l’article qui ajoute que les entreprises Nike et Unilever sont optimistes quant à la reprise de leurs activités.

Au vu du nombre croissant d’investisseurs étrangers au Vietnam, le pays pourrait faire partie des marchés émergents dans les années à venir, affirme l’article. Si les sociétés étrangères choisissent le Vietnam pour produire des marchandises destinées à l’exportation, ce n’est pas seulement parce que la main-d’œuvre vietnamienne est bon marché, mais aussi parce que le pays lui-même est un marché prometteur. L’intérêt que porte le gouvernement vietnamien à la bourse est un autre facteur convaincant pour les investisseurs étrangers, selon Börse-online.de. -VOV/VNA