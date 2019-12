Moscou (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, en visite officielle en Russie, s’est entretenue mercredi 11 décembre à Moscou avec le président de la Douma d’État de la Russie Vyacheslav V. Volodin.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan et le président de la Douma d’État de la Russie, Vyacheslav V. Volodin, le 11 décembre. Photo : VNA

L’hôte a déclaré que son pays attache de l’importance au voyage de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, au cours duquel les deux dirigeants ont coprésidé la première réunion de la Commission de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’État de la Russie.Avec ce nouveau mécanisme de coopération, les deux parlements renforceront davantage le partenariat stratégique intégral entre leurs pays, selon Vyacheslav V. Volodin.Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que le Vietnam se réjouit d’énormes réalisations obtenues par le peuple russe qui ont contribué à accroître encore la stature de la Russie dans la région et le monde.Le Vietnam chérit toujours et est déterminé à renforcer le partenariat stratégique intégral avec la Russie de manière de plus en plus substantielle afin de répondre aux intérêts des deux peuples, a-t-elle affirmé.Le Vietnam considère toujours la coopération parlementaire comme un domaine important dans le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, a-t-elle déclaré.Elle a indiqué apprécier hautement l’initiative du président de la Douma d’État de créer la Commission de coopération interparlementaire, qui est le plus haut mécanisme de coopération parlementaire de l’Assemblée nationale du Vietnam jusqu’à présent.La dirigeante vietnamienne a également salué le soutien mutuel et l’étroite coordination entre les organismes parlementaires des pays sur la scène internationale, ainsi que leur participation active aux forums multilatéraux qu’ils ont organisés.En tant que présidente de la 41e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), l’Assemblée nationale du Vietnam continuera de promouvoir le partenariat stratégique entre l’ASEAN et la Russie, contribuant ainsi à renforcer la position de la Russie dans la région pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde, a-t-elle dit.Elle a également demandé aux deux parties d’accroître les échanges et la coopération entre les deux parlements, les organismes parlementaires et les groupes des parlementaires d’amitié; de renforcer le partage d’informations sur les activités parlementaires de chaque pays; d’intensifier la coordination dans la surveillance et la promotion de la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux gouvernements; de perfectionner les cadres juridiques; et d’aider les gouvernements, les localités, les entreprises et les citoyens des deux pays à renforcer leur coopération gagnant-gagnant.Selon Nguyen Thi Kim Ngan, les liens économiques, commerciaux et d’investissement bilatéraux ont progressé depuis que l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, dont la Russie est membre, est entré en vigueur en octobre 2016. Leurs échanges ont atteint 4,5 milliards de dollars en 2018, en hausse de 30% par rapport à 2017 et 3,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2019. – VNA