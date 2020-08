La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Nguyên Thi Kim Ngân et les exemplaires des forces policières. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Nguyên Thi Kim Ngân, a hautement apprécié des forces policières dans les mouvements d'émulation patriotique, la garantie de la sécurité nationale et de l'ordre social, ainsi que dans la lutte contre la criminalité ces 5 dernières années.

Lors d’une rencontre, tenue jeudi 6 août à Hanoï, avec une délégation d’exemplaires de la Police populaire dans le mouvement d’émulation patriotique « Pour la sécurité de la Patrie » et « Toute la population participent à la défense de la sécurité de la Patrie », elle a insisté sur leurs contributions importantes à la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Elle a également salué leur participation à des activités caritatives et à celles liées à la stimulation du travail, de la production.

Elle a appelé la police à se réformer sans cesse, à redoubler d’efforts pour garantir la sécurité politique dans n’importe quelle circonstance, contribuant ainsi au maintien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays.

La présidente de l'AN Nguyên Thi Kim Ngân s'exprime à la rencontre des exemplaires des forces policières. Photo: quochoi.vn



Elle a exhorté les forces de Police à accorder plus d'importance à l'éducation de la pensée politique et à la promotion de la lutte contre la dégradation morale.

Elle s’est enfin déclarée convaincu que les forces de la Police populaire continueraient de mettre en valeur leurs traditions pour accomplir au mieux leurs missions.

Selon le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, le 5e prochain congrès "Pour la sécurité de la Patrie" réunira 48 unités et individus que sont les "Héros des forces armées populaires" et les exemplaires de mouvements d'émulation patriotique à l’échelle nationale; 222 unités et individus exemplaires "Pour la sécurité de la Patrie".

Cet événement qui s'inscrit dans le cadre des activités de célébration du 75e anniversaire de la création des forces de la police populaire du Vietnam (19 août). -VNA