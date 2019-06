La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a eu une réunion lundi avec des électeurs de la ville de Can Tho.

Can Tho, 17 juin (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a répondu à des questions concernant l'éducation et la formation, les investissements dans les infrastructures et le prix de l'électricité, lors d'une réunion lundi avec des électeurs de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong.Concernant les préoccupations des électeurs concernant la qualification des enseignants, la présidente Ngan a déclaré que la loi révisée sur l’éducation avait amélioré les normes de qualification des enseignants à tous les niveaux afin d’améliorer l’éducation et la qualité du personnel.La dirigeante les a informés qu'avant les examens de l'école et de l'université de 2019, l'AN et le gouvernement avaient exhorté le secteur de l'éducation et les localités à bien organiser ces examens, afin de répondre aux aspirations des électeurs et des citoyens.Répondant aux souhaits des électeurs pour un investissement accru de l'Etat dans les infrastructures du delta du Mékong, elle a déclaré que le coût de la construction d'infrastructures, de ponts ou de routes dans la région était toujours supérieur à celui d'autres régions en raison du traitement des fondations et du transport des matériaux de construction.Elle a également pris note de la suggestion des électeurs de ne pas autoriser la désignation de contractants pour les projets Bâtir-Opérer-Transférer (BOT) afin d'éviter le gaspillage du budget de l'État.En ce qui concerne les prix de l’électricité, elle a déclaré que le gouvernement avait demandé à examiner les conséquences de la hausse des prix de l’électricité sur les ménages de différents groupes de revenus et à apporter un soutien aux familles pauvres, ajoutant que les propositions des législateurs avaient été acquises pour ajuster correctement la gestion des prix de l’électricité. -VNA