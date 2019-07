Hanoï, 17 juillet (VNA) – La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a suggéré aux organes législatifs vietnamien et letton d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux lors d'une réception du ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics le 17 juillet à Hanoi.

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics. Photo : VNA

L’AN poursuivra sa coordination étroite avec le Parlement letton (Saeima) lors de forums parlementaires régionaux et internationaux auxquels tous deux sont membres, tels que l’Union interparlementaire (UIP), tout en maintenant des rencontres en marge des forums multilatéraux et des discussions sur les questions régionales et internationaux d'intérêt commun, a déclaré Nguyen Thi Kim Ngan.

Elle a demandé à Edgars Rinkevics de transmettre son invitation au Président du Parlement letton de se rendre en visite officielle au Vietnam.

Elle s’est dite convaincue que la visite du ministre des Affaires étrangères de Lettonie contribuerait à approfondir l’amitié et la coopération traditionnelles entre les deux pays de manière pratique et efficace.

Mme Nguyen Thi Kim Ngan a remercié la Lettonie pour avoir soutenu la candidature du Vietnam au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021 et a appelé le pays à renforcer son soutien et sa coordination lors de l'exercice de ses fonctions.

Le Vietnam est le principal partenaire commercial de la Lettonie au sein de l’ASEAN, tandis que la Lettonie est le principal partenaire commercial du Vietnam avec des échanges bilatéraux atteignant 187,2 millions de dollars en 2018 et 88,9 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année.

Cependant, le commerce bilatéral n'est pas à la hauteur des relations politiques et diplomatiques fructueuses ainsi que du potentiel de coopération des deux pays, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que la conférence d'affaires entre le Vietnam et la Lettonie et les activités de promotion du commerce et des investissements organisées au cours de la visite avaient créé une coopération et des opportunités commerciales pour les entreprises des deux pays.



Sur l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), elle a déclaré que ces accords apporteraient des avantages concrets non seulement à la coopération entre le Vietnam et l'UE, mais également aux liens économiques, commerciaux et en matière d'investissement entre le Vietnam et la Lettonie.

Mme Nguyen Thi Kim Ngan a appelé le gouvernement letton à créer des conditions plus favorables permettant à la communauté vietnamienne de se stabiliser leur vie et de faire des affaires dans le pays.

Pour sa part, Edgars Rinkevics a demandé aux organes législatifs des deux pays de renforcer leur partenariat et d’établir prochainement un groupe de parlementaires d’amitié dans chaque pays.

Le ministre Edgars Rinkevics a déclaré que le Vietnam et la Lettonie envisageaient de signer un accord de coopération dans le domaine du travail et a exprimé son espoir de renforcer les liens bilatéraux en matière de commerce et d'investissement.

La Lettonie fera tout son possible pour exhorter le Parlement européen à ratifier prochainement l’EVFTA et le Parlement letton à adopter l’EVIPA, a-t-il déclaré.

Les deux parties ont abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la question de la mer Orientale.-VNA