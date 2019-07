La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan reçoit l’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan a reçu jeudi matin à Hanoï l’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo.

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a affirmé qu’avec les efforts des deux parties, le partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays, en particulier les liens entre les deux organes législatifs, avait connu des bonnes réalisations.

Il s’agissait d’un résultat notable, a-t-elle souligné, en demandant aux deux parties de maintenir et créer une confiance politique solide pour valoriser les mécanismes de coopération actuels.

Elle a déclaré que son pays prenait en haute considération le développement de ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération stratégique intégrale avec la Chine, le considérant comme l’une des premières priorités dans la politique extérieure du Vietnam.

Les dirigeants du Parti et de l’Etat des deux nations continueront à effectuer des visites dans chaque pays respectif pour discuter des mesures visant à consolider la confiance politique, à stimuler la coopération bilatérale dans divers domaines, dont la coopération entre l’AN vietnamienne et l'Assemblée populaire nationale de Chine, a-t-elle dit.

Soulignant le rôle de l’ambassadeur chinois dans le renforcement des liens bilatéraux, la présidente de l’AN vietnamienne s’est déclarée convaincue que le diplomate continuait d’apporter ses contributions au renforcement de la compréhension, de la confiance, de la coopération, et des échanges d’amitié entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples, contribuant ainsi à la consolidation et au développement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine au Vietnam a affirmé faire tout son possible pour contribuer activement à la consolidation et au développement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays, tout en souhaitant recevoir le soutien des dirigeants et de l’Assemblée nationale durant son mandat au Vietnam. - VNA