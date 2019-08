Hanoi (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, à la tête d’une délégation vietnamienne, est retournée jeudi 29 août à Hanoi, achevant son voyage pour assister à la 40e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA 40) et effectuer une visite officielle en Thaïlande.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân et le président de la Chambre des représentants de la Thaïlande et président de l'AIPA 40, Chuan Leekpai. Photo: VNA



Son voyage a été fait à l’invitation du président de la Chambre des représentants thaïlandaise et président de l’AIPA 40, Chuan Leekpai.



Dans un discours important prononcé lors de la première séance plénière, la dirigeante vietnamienne a souligné que l’AIPA et ses parlementaires sont prêts à oeuvrer avec l’ASEAN pour construire une Communauté durable de paix, de stabilité, d’état de droit, d’activités centrées sur les personnes et d’unité.



Lors de la séance de clôture, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a pris la présidence de l’AIPA de Chuan Leekpai.



Elle a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam poursuivra le renouvellement des activités de l’AIPA, renforçant ainsi son statut dans l’édification de la Communauté de l’ASEAN.

Par le biais d’activités dans le cadre de l’AIPA, l’Assemblée nationale du Vietnam continuera à renforcer le partenariat entre l’AIPA et l’ASEAN, des organisations internationales et d’autres mécanismes de coopération multilatéraux afin d’accélérer la mise en oeuvre des engagements en matière de construction la Vision de l’ASEAN 2025, a-t-elle déclaré.



En marge de l’AIPA 40, la présidente l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a rencontré le président de la Chambre des représentants marocaine, Habib El Malki, et le président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Heng Samrin.



Pendant son séjour en Thaïlande, elle s’est entretenue avec le président de la Chambre des représentants thaïlandaise, Chuan Leekpai, a rencontré le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha, et le président du Sénat thaïlandais, Pornpetch Wichitcholchai.



La dirigeante vietnamienne a également visité la province d’Udon Thani et rencontré son gouverneur, Watana Puttichat. -VNA