Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La première conférence ministérielle du Partenariat économique Vietnam-Australie (EPM) a eu lieu 29 novembre dans la ville d’Adélaïde, en Australie, sous la co-présidence du ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, et le ministre australien du Commerce, du Tourisme et des Investissements, Simon Birmingham.

Cette conférence, qui est organisée annuellement et alternativement, constitue un événement important du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie, dans le but de promouvoir et de renforcer les relations en matière de commerce, d'investissement et de coopération au développement entre les deux pays.

Les deux parties ont mis l'accent sur la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la coopération au développement et de l'innovation.

Elles ont également discuté des questions mondiales, régionales et multilatérales concernant l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP), l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP)...

Le Vietnam a affirmé la détermination de renforcer la coopération en matière de commerce, d'investissement et de développement entre les deux pays.

Le Vietnam souhaite toujours entretenir les bonnes relations existantes et créer un lien politique et économique solide en vue de promouvoir le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie.

Après la conférence, le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, et le ministre australien du Commerce, du Tourisme et des Investissements, Simon Birmingham, ont signé la déclaration conjointe sur la Conférence ministérielle du Partenariat économique Vietnam-Australie.

La deuxième conférence ministérielle du partenariat économique Vietnam-Australie se tiendra au Vietnam en 2020. -VNA