Le navire méthanier Maran Gas Achilles, battant pavillon grec, transporte près de 70.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL). Photo: suckhoedoisong.vn



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le navire méthanier Maran Gas Achilles, battant pavillon grec, transportant près de 70.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) depuis le port de Bontang, en Indonésie, a accosté le 10 juillet au terminal GNL de Thi Vai, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

Le GNL a été pompé en toute sécurité dans le réservoir, a annoncé la société du gaz du Vietnam (PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation - PV Gas).



Le groupe mondial Shell, l'un des principaux fournisseurs de GNL, est le fournisseur de cette cargaison.



Le terminal GNL de Thi Vai peut recevoir des navires d'une capacité allant jusqu'à 100.000 tonnes. Photo: VNA

Il s'agit de la première cargaison de GNL importée au Vietnam, un événement important pour PV GAS et pour l'industrie gazière du pays, également une étape importante pour assurer un approvisionnement en gaz plus propre pour l'industrie énergétique.Dans le cadre de la stratégie de développement du marché du gaz, PV GAS a lancé en octobre 2019 la construction du terminal GNL de Thi Vai dans le chef-lieu de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau.

Le terminal peut recevoir des navires d'une capacité allant jusqu'à 100.000 tonnes, dispose d'un réservoir de 180.000 m3 et d'un réseau de canalisations de 6 km de long. La capacité du terminal de la première phase du projet est d'un million de tonnes de GNL par an.

Le terminal GNL de Thi Vai est le complexe le plus grand et le plus moderne du Vietnam. PV GAS est également la première unité au Vietnam à obtenir actuellement un certificat d'éligibilité pour l'importation et l'exportation du GNL.- VNA