Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

L'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery et le vice-ministre vietnamien de l'Information et de la Communication Pham Duc Long ont assisté à la signature, qui a eu lieu dans le cadre des activités célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-France (1973-2023).S’adressant à la cérémonie, Pham Duc Long a déclaré qu'au cours des dernières années, la Poste du Vietnam a reçu des consultations de la partie française dans le développement de produits et services pour répondre à la demande croissante à l'ère numérique.Signé pour la première fois en 2019, le protocole d'accord sert de base aux deux parties pour promouvoir leur coopération et l'élever à un nouveau niveau, a souligné le responsable.Dans le cadre du nouvel accord, Vietnam Post et La Poste chercheront des solutions pour améliorer l'échange des services postaux traditionnels et partageront leur expérience dans la gestion de bases de données, le développement de services numériques, la finance et l'assurance, entre autres.Ils ont convenu de poursuivre leur soutien mutuel grâce à des ressources, des plateformes et des solutions appropriées, d'intensifier la formation du personnel et d'échanger leurs expériences en matière d'application informatique.- VNA