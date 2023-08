La Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA)- Située au cœur de la mégalopole du Sud, la Poste centrale de la ville a récemment été choisie comme l’un des 11 plus beaux bureaux de poste du monde par le magazine américain Architectural Digest. Cet édifice emblématique est une destination touristique très prisée.

La Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville, l’un des symboles architecturaux de la mégalopole du Sud, occupe la deuxième position dans le classement de l’Architectural Digest, juste après la Poste centrale d’Alger, en Algérie.

Conçue par l’ingénieur français Gustave Eiffel, elle se trouve dans le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Construit entre 1886 et 1891, cet ouvrage est un véritable bijou architectural, alliant un style européen et asiatique, avec des éléments décoratifs de l’ethnie Cham, des bas-reliefs, des motifs néobaroques et des ornements typiquement français. Au fil du temps, il est devenu un symbole de la ville, tout comme la célèbre cathédrale Notre-Dame située à proximité.

Une architecture coloniale pittoresque

Selon le magazine Architectural Digest, la façade jaune et les volets verts de la Poste centrale ont contribué à faire de ce bâtiment une attraction touristique populaire.

À l’extérieur, on peut admirer l’ancienne horloge qui se trouve sur la façade de la Poste centrale. L’édifice est spacieux et aéré, avec de nombreux espaces. Les grandes arches métalliques au plafond et les comptoirs en bois sur les côtés rappellent l’architecture d’une gare. Les fresques murales originales, les anciennes cabines téléphoniques, les pots de colle pour les timbres et les espaces réservés au service de l’écriture ajoutent au charme de l’endroit. Au fond de la salle, on peut également trouver un grand portrait du Président Hô Chi Minh.

On peut voir quatre rangées de grandes tables en bois au centre du bureau de poste. Les deux côtés du hall principal conservent toujours les anciennes boîtes aux lettres et les cabines téléphoniques qui évoquent une époque révolue.

À l’intérieur, les premières choses qui attirent l’attention sont les deux cartes : la première représente Saigon (actuellement Hô Chi Minh-Ville) et ses environs en 1892, tandis que la deuxième montre le réseau des lignes télégraphiques du Vietnam et du Cambodge en 1936.

Ce bâtiment propose toutes sortes de services postaux traditionnels dont la vente de cartes postales ou de timbres, mais fait aussi office de bureau de change. Cette poste gère plus de 170 filiales dans l’ensemble de la ville. En 2002, elle s’est vue attribuer le titre de “Héros du Travail” par l’État.

Symbole culturel et architectural

L’édifice est une destination touristique célèbre à ne pas manquer tant pour les touristes vietnamiens qu’étrangers. “La Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville est l’une des destinations uniques et s’inscrit toujours dans le cadre des circuits de Vietluxtour. Hormis les éléments culturels, historiques et architecturaux, elle est le lieu d’organisation d’événements, d’expositions et de programmes artistiques”, a indiqué Trân Thi Bao Thu, directrice du marketing et de la communication de l’agence de voyages Vietluxtour. Et d’ajouter : “Dans les programmes des circuits touristiques du centre-ville, la Poste centrale est liée aux destinations telles que la cathédrale Notre-Dame, le Palais de la réunification nationale, la rue aux livres... Tous ces lieux montrent un trait caractéristique de l’histoire et de la culture de la mégapole du Sud. Les guides présentent également l’histoire du bâtiment en liaison avec la naissance de Saigon d’antan et de Hô Chi Minh-Ville d’aujourd’hui”.

Outre la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville, la liste des 11 plus beaux bureaux de poste du monde d’Architectural Digest comprend les Postes centrales d’Alger en Algérie (1re première), de Palacio de Correos de México au Mexique (3e), des Los Angeles aux États-Unis (4e), de Palacio de Comunicaciones en Espagne (5e), de New York City aux États-Unis (6e)...

En 2019, le magazine américain Insider avait déjà classé la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville dans la liste des 20 plus beaux bureaux de poste du monde. -CVN/VNA