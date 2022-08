Photo: vienhuyethoc.vn



Hanoï (VNA) - De plus en plus de parents souhaitent conserver les cellules souches hématopoïétiques à partir de sang du cordon ombilical de leur enfant nouveau-né.

Cependant, les banques de cellules souches ne sont actuellement concentrées que dans certaines grandes villes tels que Hanoï, Ho Chi Minh-Ville.

Ainsi, la Banque de cellules souches de l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine a lancé de nombreuses formes de collecte de sang du cordon ombilical dans les villes et provinces afin que de plus en plus de bébés puissent recevoir de précieuses "cartes de bio-assurance".

Concrètement, l'Institut a envoyé du personnel dans des localités des régions Nord et Centre-Nord pour recueillir le sang du cordon ombilical pour certaines césariennes.

En outre, l'Institut collabore et transfère les techniques de collecte de sang du cordon ombilical avec la polyclinique de Tam Phuc Hai Phong et l'hôpital obstétrique et pédiatrique de Phu Tho.

La Banque de cellules souches de l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine est officiellement entrée en service en avril 2012. Il s'agit de la principale installation au Vietnam dans la sélection, la collecte, le traitement, le stockage, le test et la prolifération des cellules souches hématopoïétiques du sang du cordon ombilical. La banque dispose d'équipements modernes, d'une équipe d'experts et d'un personnel hautement qualifié et formé dans les principales installations de cellules souches au monde, en particulier aux États-Unis et au Japon.

En juin 2022, la Banque de cellules souches conservait plus de 5.500 échantillons de cellules souches de sang du cordon de haute qualité, dont de nombreux échantillons utilisés pour la greffe de cellules souches hématopoïétiques, permettant de sauver la vie à de nombreuses personnes souffrant de maladies graves. -VNA