Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong (au milieu), préside la Conférence nationale des relations extérieures. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'indépendance, l'autonomie et la garantie au maximum des intérêts de la nation sont le « fil rouge » maintenu tout au long de l'histoire du pays.

En 1919, Nguyen Ai Quoc adhéra au Parti Socialiste Français (parti de la classe ouvrière à l'époque) et envoya à la Conférence de Versailles les "Revendications du peuple annamite", qui réclamaient la liberté, la démocratie et l'égalité des droits du peuple vietnamien. Nguyen Ai Quoc vota également l'adhésion à la 3e Internationale. En 1930, la création du Parti communiste du Vietnam (PCV) ouvrit la voie au salut national et en 1945, Ho Chi Minh proclama l’indépendance du Vietnam.



Nguyen Ai Quoc en 1920 à Tours. Photo: VNA



Etant le premier chef de la diplomatie vietnamienne de l’époque contemporaine, le Président Ho Chi Minh a créé les trois piliers de la politique étrangère du Vietnam : la diplomatie du Parti, la diplomatie de l'État et la diplomatie populaire. La Pensée diplomatique de Ho Chi Minh se concentre sur l'indépendance nationale, l'esprit de paix et d'amitié, l'utilisation de la diplomatie pour repousser les conflits.



Après la Grande Victoire du printemps 1975 avec la réunification nationale, le pays est entré dans une nouvelle période. L'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan a fait savoir que le 6e Congrès national du Parti en 1986 avait présenté deux nouveaux points de vue, l'un était de reconnaître le processus d'internationalisation et l'autre de confirmer la formation d’une seule économie et d’un seul marché dans le monde.



Après le 6e Congrès national du Parti, le Bureau politique a promulgué la Résolution No 13 sur l'élaboration de la politique étrangère du Vietnam. La priorité a été accordée aux intérêts de la nation, à la garantie d'un environnement pacifique et à la coopération internationale pour développer et défendre la Patrie.

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, à la Conférence. Photo: VNA



Depuis le lancement du Renouveau, le Vietnam persiste dans une politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification. Le pays affirme la volonté d’être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale...



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé que la mise en œuvre des lignes politiques du Parti avait contribué de manière importante au maintien d'un environnement pacifique, stable et favorable au Renouveau, à la défense de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale et à l’amélioration de la position du pays.



Organisée le 14 décembre par le Bureau politique et le Secrétariat, la première Conférence nationale des relations extérieures a pour but de divulguer la Résolution du 13e Congrès national du Parti, en particulier les préconisations, les lignes directrices et les orientations en matière de relations extérieures auprès du Parti, du peuple et de l’armée, a affirmé Vo Van Thuong, membre du Bureau politique et permanent du secrétariat du Parti.



La conférence permet de donner des évaluations complètes sur les réalisations en matière de relations extérieures, ainsi que la situation régionale et mondiale, d’avancer des tâches et solutions pour les temps à venir, dans le but de contribuer au développement national et à l’amélioration de la position du pays. -VNA