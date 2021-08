La police sur les lieux du crime à Osaka, au Japon, vers 21h46 le 2 août. Photo : Mainichi Shimbun

Tokyo (VNA) – La police de la préfecture japonaise d'Osaka a confirmé le 3 août l'identité d'un jeune Vietnamien tué dans la préfecture la veille.

Dans un document envoyé au consulat général du Vietnam à Osaka, la police a identifié la victime comme étant T.T.A, 22 ans, titulaire du passeport numéroté C6798205. Il a été agressé et poussé dans la rivière à 20h20 le 2 août dans la zone piétonne près du pont Ebisu dans le district de Chuo, ville d'Osaka. Bien qu’il soit transporté rapidementà l'hôpital, il est décédé à 21h21 le même jour.

Le consulat général du Vietnam à Osaka a déclaré avoir travaillé avec le ministère japonais des Affaires étrangères et la police d'Osaka, demandant une enquête rapide pour traduire rapidement le meurtrier en justice.

Le consulat général travaillera également en étroite collaboration avec les agences japonaises et les associations vietnamiennes dans la région du Kansai pour collecter plus d'informations et prendre des mesures de protection des citoyens nécessaires et opportunes.

Le soir du 2 août, une vidéo de ce meurtre enregistrée par un Vietnamien a été lancée sur les réseaux sociaux.

Le consulat général avait contacté la personne qui aurait enregistré et téléchargé la vidéo sur la fanpage « Osaka Baito » sur Facebook. Cependant, la personne a nié être l'enregistreur et a affirmé qu'il n'avait téléchargé la vidéo que pour attirer des vues.

Les premières informations ont révélé que la victime était un étudiant qui suivait un cours de japonais dans une école relevant de l'Académie internationale d'Ashiya et demandait un visa temporaire pour rester au Japon. -VNA