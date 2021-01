La gigantesque statue de Bouddha à la pagode de Phat Quoc Van Thanh dans la province de Binh Phuoc fait 73 mètres de haut. Photo: VnExpress

Binh Phuoc (VNA) - Une gigantesque statue de Bouddha Gautama, qui fait 73 mètres de hauteur et a nécessité quatre ans de construction, a été inaugurée le 20 janvier à la pagode de Phat Quoc Van Thanh dans la province de Binh Phuoc (Sud).

Elle est considérée comme la plus haute statue de Bouddha d'Asie du Sud-Est pour le moment.

La construction de la statue et du bâtiment principal de la pagode de Phat Quoc Van Thanh, qui s’étend sur 117.726 m2, a débuté le 5 janvier 2017.

Cérémonie d'inauguration de la statue à la pagode de Phat Quoc Van Thanh. Photo: VnExpress

Au nom des autorités locales, lors de la cérémonie d'inauguration, des représentants de la Commission de mobilisation des masses et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province ont souligné que cet événement était une illustration du respect de la liberté de croyance et de religion conformément à la loi du Parti et de l'État. -VNA