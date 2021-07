Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Imaginez si Hanoï n'avait pas d'endroit où enterrer ses ordures. Comment l'énorme quantité de déchets collectés chaque jour serait-elle gérée ? Ces questions ne seront cependant plus un souci puisqu'une usine de production d'électricité à partir de déchets, d'une capacité de 4.000 tonnes par jour, commencera ses activités dans la capitale en septembre prochain.

Située à côté du complexe de traitement des déchets de Nam Son à Hanoï, l'usine de valorisation énergétique des déchets de Soc Son sera la plus grande du genre au Vietnam et la deuxième au monde, avec une capacité de traitement de 4.000 tonnes de déchets solides secs chaque jour.

L'usine disposera de 16 portes d'entrée adaptées aux différents types de camions à ordures actuellement utilisés au Vietnam.

Ces camions testent maintenant le déchargement des ordures aux 16 portes pour assurer une précision optimale lors de la mise en service de l'usine.

Selon Ly Ai Quan, directeur général adjoint de Thien Y Environmental Energy JSC, pour le moment, le projet continue d'être ajusté en termes de techniques. Une fois en opération, il devrait recevoir 450 à 500 camions à ordures chaque jour.

Le 28 mai, l'usine a reçu ses premiers camions à ordures, amorçant officiellement la première phase de réception et de traitement des ordures après 21 mois de construction.

Ly Kha, directeur général de l'usine de valorisation énergétique des déchets de Soc Son, a fait savoir : « Le projet a été retardé à plusieurs reprises à cause du COVID-19. Avec beaucoup d'efforts et avec l'aide du Comité populaire de Hanoï et des organes concernés, nous sommes maintenant très proches des étapes finales ».

La société Thien Y a également déclaré avoir soumis un dossier au centre national de répartition de l'électricité pour demander la licence. On s'attend à ce que l'usine entamera une phase pilote de 25 jours à partir du 5 septembre, avant sa mise en service officielle.

Ly Ai Quan, directeur général adjoint de Thien Y Environmental Energy JSC, a indiqué : « Il est prévu qu'avec 4 000 tonnes de déchets traités chaque jour, 75 MW d'électricité seront générés. De ce montant, la centrale elle-même consommera 15 à 20 %, puis vendra le reste au groupe Électricité du Vietnam (EVN) ».

Le projet, approuvé par les autorités de Hanoï fin 2017, représente un investissement total de 7.000 milliards de dongs (soit 303 millions de dollars).

Selon le Service municipal de la Construction, la ville rejette actuellement 6.000 tonnes de déchets chaque jour, pour la plupart enfouis au complexe de traitement de Nam Son. On espère que ce nouveau projet réduira les niveaux de pollution, qui affectent depuis des années la vie quotidienne dans la capitale.-VNA