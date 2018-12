Hanoï (VNA) - L’ancien village de Duong Lâm est situé à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Hanoï. Outre de très beaux paysages, il a su conserver des maisons anciennes typiques du Vietnam d’antan.

Couvrant 100 m², cette maison a été construite en 1649.



Ces vieilles bâtisses séculaires sont construites en pierres en “nids d’abeilles” (pierre volcanique), ce qui constitue l’un des traits originaux de Duong Lâm. Le village en dénombre 956. Beaucoup ont été construites en 1649, 1703 et 1850.



Aujourd’hui, allons visiter la plus ancienne maison du village! Elle existe depuis plus de 400 ans et sert toujours d’habitation, à la 12e génération de la lignée.

Travée centrale réservée au culte des ancêtres et à la réception des invités.



Elle possède cinq travées et 30 colonnes réparties en cinq lignes posées sur des socles de pierre bleue, assurant ainsi sa solidité. Sa travée centrale, à la superficie la plus grande, est ornée de sentences parallèles, de panneaux transversaux, et abrite l’autel des ancêtres.



La maison a été construite avec des matériaux traditionnels locaux comme les pierres en "nids d’abeilles" pour les murs et bois pour les colonnes et la charpente. Des matériaux qui permettent à la maison d’être fraîche en été et tiède en hiver. -CVN/VNA