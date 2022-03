L'assistance aux Vietnamiens en Ukraine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Parti, l'État et le gouvernement du Vietnam accordent la plus haute priorité à la protection des citoyens ; à la protection maximale de la vie, des biens et des intérêts légitimes des citoyens et des personnes morales vietnamiens ; à la protection des sièges et des membres des représentations vietnamiennes en Ukraine, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

Lors d’un point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu en ligne le 3 mars, répondant aux questions sur la situation de la communauté vietnamienne en Ukraine et le travail actuel de protection des citoyens, elle a dit :

Réalisant la dépêche officielle 201 du gouvernement datée du 26 février sur "la protection des citoyens et des personnes morales vietnamiens et certaines questions à noter face à la situation en Ukraine", ces derniers jours, les ministères, les agences et les représentations vietnamiennes en Ukraine et dans les pays voisins comme la Pologne , la Russie, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie se sont étroitement coordonnés dans la mise en œuvre des mesures de protection des citoyens, tout en garantissant la sécurité, la sûreté et les conditions nécessaires pour évacuer les citoyens vietnamiens de la zone de guerre et rapatrier chez eux s’ils le souhaitent.

Les représentations vietnamiennes sont en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les lignes directes de protection des citoyens, informant la situation des Vietnamiens en Ukraine, guidant le déplacement en toute sécurité, coordonnant avec les associations communautaires pour les accueillir et soutenir. Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a demandé de créer un couloir sûr ; de faciliter l'entrée, le transit et le séjour temporaire, et de fournir les produits de première nécessité essentiels aux Vietnamiens...



Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, à midi le 3 mars (heure du Vietnam), la plupart des Vietnamiens à Kiev, Odessa et des centaines de personnes à Kharkov ont été évacués de la zone de guerre et relocalisés dans d'autres pays voisins. Plus de 400 personnes sont arrivées à Mondova et sont sur le point de déménager en Roumanie ; 600 personnes sont allées d'Ukraine en Pologne ; 70 personnes sont allées en Roumanie ; plus de 30 personnes sont arrivées en Slovaquie ; environ 50 personnes sont arrivées en Hongrie. Les ambassadeurs et le personnel de l'ambassade du Vietnam en Pologne et en Roumanie les ont directement visité et soutenu.



Les représentations vietnamiennes ont activement soutenu en matière de procédures et de papiers nécessaires pour que les Vietnamiens puissent entrer et transiter ; coordonné avec les autorités locales et les associations vietnamiennes pour les accueillir et leur offrir un hébergement temporaire et leur fournir des articles essentiels.

"Le ministère des Affaires étrangères et les représentations vietnamiennes reçoivent les demandes de rapatriement des Vietnamiens pour se coordonner avec les ministères, secteurs et compagnies aériennes concernées pour l’organisation prochaine des vols, sous la direction du gouvernement dans un esprit humain, urgent et sûr.

Les informations sur les vols seront annoncées rapidement, publiquement et de manière transparente aux Vietnamiens », a déclaré Le Thi Thu Hang. -VNA