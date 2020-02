La « Piste de course de Hanoï ». Photo: http://sovhtt.hanoi.gov.vn/

Hanoï (VNA) - La piste du Championnat du monde de Formule 1 (F1) dans la capitale vietnamienne, est officiellement nommée la « Piste de course de Hanoï », et les tribunes sont baptisées d’après plusieurs villes vietnamiennes.

La « Piste de course de Hanoï » comprend neuf tribunes baptisées Thang Long, Hai Phong, Ha Long, Hue Matrix One, Da Nang, Nha Trang, Saigon, Can Tho et Phu Quoc.

Le nom donné à cette piste montre la fierté de la capitale qui accueillera en avril l'un des événements sportifs les plus prestigieux de la planète. Elle contribuera également à promouvoir l’image de Hanoï auprès de plusieurs millions d'amateurs de F1 dans le monde entier.

Le tracé mesurera 5.607 m et comportera 23 virages qui s’inspireront des circuits des Grands Prix d’Allemagne, de Monaco et du Japon. Couvrant plus de 88 ha, il épousera les contours du complexe sportif national My Dinh (ouest), avec une partie qui sera permanente.



Conçu par les équipes de Hermann Tilke, l’architecte de la Formule 1, et construit sous le parrainage de Vingroup, le tracé répondra aux critères techniques les plus rigoureux, conformément aux normes de la Fédération mondiale de l’automobile (FIA). Les travaux se termineront en mars 2020.

La Formule 1 est une discipline de sport automobile considérée comme la catégorie reine de ce sport. Elle a pris au fil des ans une dimension mondiale et est, avec les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football, l’un des événements sportifs les plus médiatisés.



Le Vietnam sera le troisième pays d’Asie du Sud-Est à accueillir une course de F1 de la FIA, après la Malaisie et Singapour. –VNA