Hanoï, 1er mars (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présidé, lundi, 1er mars, à Hanoi, une réunion avec la permanence du gouvernement sur l'organisation pilote de l'administration urbaine à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang et les mécanismes et politiques spéciaux pour le développement de Da Nang.

Panorama de la réunion. Photo : VNA

S'adressant à l'événement, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré qu'en principe, les modèles d'administration urbaine de Hô Chi Minh-Ville et de Da Nang devraient répondre aux demandes de chaque localité et assurer l'unité et la synchronicité de l'appareil administratif de l'État du niveau central au niveau local.



À partir de l'application pilote des nouveaux modèles, les deux villes devraient réformer la méthode de leadership et de direction des comités du Parti et administrations, tout en assurant la gestion concentrée et unie du Comité populaire municipal et de son président en fonction des rénovations dans le fonctionnement de les arrondissements et les quartiers vers un dynamisme et une efficacité accrus, répondant ainsi aux demandes des entreprises et des locaux, a-t-il déclaré.



Il a demandé aux deux villes d'accélérer la construction de l'e-gouvernement et la réforme des procédures administratives ainsi que des politiques pour les fonctionnaires.



Le Premier ministre a demandé aux agences administratives au niveau des quartiers et des arrondissements d'améliorer leur efficacité et de se concentrer davantage sur le peuple, tandis que les fonctionnaires, les membres du Parti et les fonctionnaires devraient renforcer les responsabilités envers le Parti et le peuple.



Sur le contenu des projets de arrêtés, le chef du gouvernement a demandé au ministère de l'Intérieur de recueillir des avis, notamment sur le rôle du président du comité populaire des quartiers et arrondissements en l'absence de conseil populaire ainsi que sur l'autorité et les devoirs du président du Comité populaire en tant que plus haut dirigeant de l'administration d'État dans les quartiers et les arrondissements.



Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre le principe de concentration et de démocratie dans le travail ainsi que la conception d'un mécanisme de supervision et de discussion sur les questions importantes des quartiers et des arrondissements. Il a souligné le rôle important du Conseil populaire de la ville, de la délégation de l’Assemblée nationale, des comités du Front de la Patrie du Vietnam et des comités du Parti à tous les niveaux sur le terrain.



Il a rappelé au ministère de l’Intérieur d'ajuster les règlements sur l'organisation du Comité populaire aux niveaux des quartiers et des arrondissements pour les adapter aux règlements des lois et Résolutions de l'AN, avec la collecte de commentaires des ministères et des secteurs sur l'inclusion de représentants de la police et des forces militaires dans le Comité populaire. - VNA