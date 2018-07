Un coin du Palais des glaces du parc Thông Nhât. Photo : http://sggpnews.org.vn

Côme (VNA) – La femme peintre vietnamienne Nguyen Thu Thuy vient d’être honorée d'une médaille d'argent lors du concours international A'Design Awards & Competition en Italie pour son oeuvre "Palais des glaces du parc Thông Nhât ".

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 29 juin au théâtre Teatro Sociale Como, à Côme, au nord de l’Italie en présence des membres influents de l'Académie internationale de design et des centaines d’architectes et designers de renom venant du monde entier.

L’attestation du concours A'Design Awards & Competition pour Nguyen Thu Thuy.

Le concours A'Design Awards & Competition est l'un des plus grands concours annuel de design au monde qui récompense les meilleurs designers, architectes, ingénieurs et studios de design.

A côté de la cérémonie de remise des prix, une exposition de 453 œuvres primées sélectionnées à partir des milliers d'oeuvres envoyés depuis 100 pays à ce concours a eu lieu au musée de designs MOOD à Côme. En plus, ces œuvres sont également répertoriées dans un livre spécialement publié pour le concours, l’édition 2017-2018 a été diffusée en plusieurs langues à travers le monde

Le travail de l'artiste vietnamienne est catégorisé en design urbain. L’ouvrage est très apprécié par sa grandiose fresque en céramique reflétant la beauté naturelle du Vietnam et notamment l'océan.

La femme peintre Nguyen Thu Thuy (centre) avec des lauréats dudit concours en Italie.

Grâce aux mains talentueuses de la peintre Nguyên Thu Thuy, le palais des glaces du parc Thông Nhât, construit en 1979, vient d'accéder à une nouvelle physionomie.

Offert en 1979 par le gouvernement tchèque, ce palais des glaces était une attraction sous forme de labyrinthe, cloisonnée par des vitres ou des murs recouverts de miroirs déformants concave ou convexe, faisant perdre l’orientation et tout repère spatial. Il avait comme autre nom «Maison du rire». Il s’agit d’un lieu étroitement lié aux souvenirs d'enfance de la plupart des générations 6x, 7x et 8x de la capitale.

Ces dernières années, l’ouvrage s’est gravement dégradé et a dû fermer ses portes. L’idée de le rénover a été lancée par la peintre Nguyên Thu Thuy. Puis, le projet a reçu le feu vert des autorités de la capitale. Cette artiste a décoré le palais sur le thème de l’océan. Plus concrètement, les murs et planchers sont dallés de céramiques, créant un monde sous-marin multicolore et vivant. Au sein du labyrinthe, elle a installé 50 nouveaux miroirs sur le plancher doté de belles images océaniques fantasmagoriques, toujours en céramique. Au total, plus de 2 millions minuscules tessons en céramique colorée (2cm x 2cm) ont été nécessaire. La baie d'Ha Long et l'archipel de Truong Sa (Spratly) sont les deux inspirations majeures. L’installation a été ouverte au public en octobre dernier.

Rappelons que le concours international A'Design Awards & Competition est le premier prix de design au monde. Le concours de cette année a attiré 1974 œuvres d'artistes issus de 96 pays et faisant référence à 110 disciplines composant le design. Les œuvres proposées peuvent concernées des meubles, des intérieurs, des appareils électroniques, l'architecture, les emballages, le design graphique, le prêt-à-porter, la conception de bijoux, les interfaces, les sites Web, le transport, la conception de yacht et d'autres choses encore.

Les candidatures ont été soigneusement évaluées par un jury de 200 personnes influentes sur le plan international comme des universitaires chevronnés, d'éminents membres de la presse, des professionnels du design créatif et des entrepreneurs. -VNA