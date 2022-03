Hanoi (VNA) – Le Vietnam a mis en place sa stratégie de cohabitation sûre avec la pandémie pour remplacer le programme «Zéro Covid». De nouvelles mesures ont été appliquées permettant au pays de contrôler la crise sanitaire de manière efficace et flexible.

Vérification la température corporelle des élèves. Photo d'illustration : VNA



Au début de la pandémie, la formule «Détecter - Isoler - Retracer - Confiner - Traiter - Maîtriser» du programme «Zéro Covid» a permis au Vietnam de ralentir la propagation du virus. Mais à la suite de l’apparition de nouveaux variants, le pays a été frappé par plusieurs vagues d’infections consécutives et le nombre de cas a rapidement augmenté. Il était alors devenu très difficile de stopper le flux de nouvelles contaminations et de réduire le taux de létalité du virus. Cela a obligé le Vietnam à revoir sa stratégie de réponse et à s’adapter à la crise sanitaire de manière plus flexible et ouverte. Le pays a donc accepté de cohabiter avecl’épidémie pour pouvoir relancer les activités socioéconomiques.

Le protocole sanitaire a donc été changé. L’intensité des niveaux épidémiques et la nécessité d’effectuer des tests de dépistage ont été redéfinies. Les patients présentant des formes légères du virus peuvent désormais se soigner à la maison. La durée de la quarantaine est réduite. Les médicaments antivirus sont autorisés dans les pharmacies.

Le ministère de la Santé a lancé une campagne vaccinale au printemps 2022 et vaccinera bientôt les enfants âgés de 5 à 11 ans. Il a également établi un plan d’action lui permettant de réduire le nombre de décès dus au coronavirus.

Le gouvernement vietnamien est en cours de normalisation de la pandémie, en considérant le Covid-19 comme une maladie endémique. Dans ce processus, le pays lèvera progressivement les restrictions de déplacement pour les arrivants sur le territoire, les personnes ayant une forme légère du virus et les contacts proches.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19, a expliqué: «Le ministère des Affaires étrangères doit proposer de nouvelles conditions d’entrée sur le sol vietnamien. Le ministère de l’Éducation et de la Formation doit encadrer l’organisation et la qualité des cours en ligne et préparer la réouverture des écoles en tenant compte de la situation sanitaire.»

La nouvelle stratégie de réponse devrait permettre au Vietnam de reprendre son rythme de production et de réaliser ainsi le double objectif du gouvernement, qui consiste à maîtriser l’épidémie et à redresser l’économie. – VOV/VNA