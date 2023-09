Des cadeaux ont été remis aux enseignants et élèves de la communes de Sinh Ton, dans le district insulaire de Truong Sa. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) - Dans la matinée du 5 septembre, de concert avec les élèves de tout le pays, ceux du bourg de Truong Sa, des communes de Sinh Ton, Song Tu Tay et Da Tay A du district insulaire de Truong Sa , province de Khanh Hoa (Centre) ont débuté la nouvelle année scolaire 2023 - 2024.Lors de la rentrée scolaire , des cadeaux ont été remis aux élèves locaux pour les encourager à s'efforcer d'obtenir de meilleurs résultats d’études.Cao Van Truyen, un enseignant de l'école primaire du bourg de Truong Sa, a exprimé son honneur, sa fierté et son bonheur de travailler sur cette île. Il a affirmé que lui et ses collègues n'ont ménagé aucun effort pour transmettre leurs connaissances aux générations d'élèves.Au cours de cette année scolaire 2023 - 2024, la province de Khanh Hoa compte plus de 290.000 élèves, dont près de 109.900 au primaire, plus de 79.600 au collège, et plus de 38.000 au lycée.Pour préparer la nouvelle année scolaire, le Service provincial de l'Éducation a investi plus de 701 milliards de dôngs dans la construction, la réparation d'installations et l'ajout de matériel pédagogique dans les écoles.-VNA