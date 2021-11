Les instances sportives nationales fourniront toutes les clés pour que les nageurs puissent tirer le meilleur d’eux-mêmes. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En vue des préparatifs des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et des 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19), les neuf meilleurs nageurs vietnamiens seront bientôt envoyés en Hongrie pour un entraînement intensif.



Après les bons résultats obtenus ces dix dernières années aux SEA Games, la natation vietnamienne a pour objectif important en 2022 de défendre sa position à ces jeux régionaux et de décrocher l’or aux ASIAD 19 prévus à Hangzhou en Chine.



Un plan d’entraînement d’urgence



Les problèmes sur l’investissement et la formation des nageurs ont de nouveau été évoqués, après le retour des Jeux olympiques de Tokyo 2020 de la délégation sportive vietnamienne. Le décès soudain en août dernier de l’entraîneur chinois Huang Guo Hui (en vietnamien : Hoàng Quôc Huy), qui avait su magnifier les diamants bruts du Vietnam, dont le nageur Nguyên Huy Hoàng, a obligé les instances sportives nationales à changer le plan de formation de la sélection nationale.



Trân Duc Phân, directeur général adjoint du Département général de l’éducation physique et des sports, a discuté avec les responsables de la discipline afin de trouver un nouvel départ pour la natation. Ils se sont orientés vers la Hongrie et l’Allemagne, deux des nations les plus performantes en la matière. Enfin, la Hongrie a été choisie comme destination des nageurs vietnamiens.



Selon Trân Duc Phân, la formation et l’entraînement des sportifs prometteurs jouent un rôle crucial, en vue de leur donner les meilleures chances de remporter des médailles lors des grandes échéances internationales. En 2016, le Département général de l’éducation physique et des sports avait envoyé en Hongrie le nageur Hoàng Quý Phuoc pour parfaire sa formation technique et physique. Grâce à ses efforts et à sa détermination, il a progressé rapidement et a remporté l’or au Prix internationale de natation élargie de Stockholm tenu en avril 2017 en Suède.

Huy Hoàng est le plus grand espoir de la natation vietnamienne aux ASIAD 19. Photo : VNA



"Cette année, le processus de préparation de la sélection natation à l’étranger s’est déroulé rapidement. Si les nageurs ne s’entraînent pas à l’étranger, les conditions de formation actuelles dans le pays ainsi que l’influence de la pandémie affecteront grandement leurs performances", a estimé Trân Duc Phân.



Le Département général de l’éducation physique et des sports a signé, à la mi-octobre, une décision sur l’envoi de 11 personnes en Hongrie, dont deux entraîneurs (Nguyên Hoàng Vu et Phan Quang Minh Quân) et neuf sportifs (Nguyên Huy Hoàng, Pham Thanh Bao, Trân Hung Nguyên, Hô Nguyên Duy Khoa, Nguyên Huu Kim Son, Hoàng Quy Phuoc, Lê Thi My Thao, Ngô Dinh Chuyên et Pham Thi Vân).



La nageuse Nguyên Thi Ánh Viên est absente de la liste affichée parce que qu’elle avait déposé une lettre de renoncement à sa carrière professionnelle, où elle avait déclaré qu’il était temps pour elle d’obtenir un diplôme universitaire, de prendre soin de sa vie personnelle et de prendre du recul afin que les jeunes nageurs puissent assumer leurs devoirs envers le pays.



"Ánh Viên a montré une forte détermination de quitter la sélection nationale. Elle a contribué toute sa jeunesse à la natation et à l'équipe nationale. Maintenant, elle est plus âgée et sent qu'elle ne peut pas mieux nager et que ses résultats sont en baisse", a dit Vo Quôc Thang, directeur du Centre national d'entraînement sportif 2 de Hô Chi Minh-Ville.