Hanoi, 20 novembre (VNA) - Le groupe ATOME venant de Bruxelles était le premier groupe d’artistes à se présenter lors du Festival des musiques européennes au Vietnam 2019, lundi 18 novembre au Théâtre de la jeunesse à Hanoï.

Le chef de la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, Giorgio Aliberti (droite), prend la parole lors de l'événement, le 18 novembre à Hanoï.

La 17e édition du Festival des musiques européennes a débuté lundi soir 18 novembre au Théâtre Tuôi Tre (Jeunesse) à Hanoï, avec la performance du duo Coline Wauters et Remy Lebbos du groupe électro-pop ATOME (Wallonie-Bruxelles).



Pour commencer la séance, le chef de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, Giorgio Aliberti, a souligné que cet évènement annuel consistait en une des activités importantes de la Délégation de l’UE au Vietnam, dont le but est de présenter la musique et la culture du continent dans "sa toute variété". Il a estimé que la durée de deux semaines de l’évènement permettrait au public de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville "de mieux comprendre les musiques des pays membres de l’UE".

Remy Lebbos et Coline Wauters sur scène, le 18 novembre à Hanoï.



Fière d’apporter une musique de qualité au public vietnamien depuis plusieurs années par le biais de ce festival, Vu Thi Thùy Duong, première assistante de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, a déclaré que cette année, la séance unique du groupe bruxellois ATOME - "prodige de la musique électro-pop belge" - "nous emmène dans un voyage spatial, un imaginaire de science-fiction".



Fondé en juillet 2016 par Remy Lebbos (ex-Vismets) et David Picard (ex-Applause), ATOME est accompagné par la chanteuse/claviériste Coline Wauters, la claviériste Leïla Alev et le batteur Jean Prat. Après avoir raflé tous les prix au concours "Du F dans le texte" initié par le Conseil de la musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ATOME remporte à l’unanimité "Le Franc’Off " de la 25e édition des Francofolies de Spa. Le groupe vient de sortir son premier album Voie Lactée le 15 février 2019.



La 17e édition du Festival des musiques européennes au Vietnam 2019 se tient du 18 au 30 novembre au Théâtre de la Jeunesse à Hanoï, et du 19 au 28 novembre au Conservatoire de Hô Chi Minh-Ville avec des performances d’artistes venant de Bruxelles (ATOME), de la Hongrie (Terék József), d’Italie (Mezzotono), des Pays-Bas (Nani), d’Autriche (Anna Magdalena Kokitis), d’Allemagne (Ensemble Phoenix Munich) et de France (Luong Huê Trinh et Jean-David Caillouët).



Tous les concerts sont gratuits au public sous pré-inscription obligatoire à l’adresse : https://eumusicfest.vn/ . CVN/VNA