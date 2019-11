Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (droite) et le ministre mongol de la Défense, Nyamaa Enkhbold. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a reçu le 28 novembre le ministre mongol de la Défense, Nyamaa Enkhbold, en visite de travail au Vietnam.



Le ministre mongol a informé son interlocuteur des résultats de son entretien tenu auparavant avec le ministre vietnamien de la Défense. Il s’est déclaré convaincu que la coopération Mongolie-Vietnam dans la défense créerait une base pour le développement des relations bilatérales.



Soulignant l’importance des liens avec le Vietnam dans les relations extérieures de son pays, Nyamaa Enkhbold a affirmé la volonté de la Mongolie de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2019. Il a indiqué que parmi les pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), le Vietnam avait une position importante et était un partenaire fiable de la Mongolie.



De son côté, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a souligné les significations importantes de cette visite de travail au Vietnam du ministre Nyamaa Enkhbold à l’occasion des 65 ans des relations diplomatiques bilatérales.



Le Vietnam considère toujours la Mongolie comme un partenaire important dans la région et souhaite développer l’amitié traditionnelle entre les deux pays dans les temps à venir, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération, le développement de la région et du monde, a-t-il déclaré.



Saluant le renforcement de la coopération entre les armées du Vietnam et de la Mongolie, notamment dans la formation du personnel en médecine militaire, l’industrie de la défense, le partage d’expériences liées à la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU..., Truong Hoa Binh a affirmé le soutien du gouvernement vietnamien pour la coopération entre les deux ministères de la Défense.



Le Vietnam est prêt à servir de passerelle entre la Mongolie et l’ASEAN, a-t-il affirmé. -VNA