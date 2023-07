Binh Thuân (VNA) – Une mission spéciale de la Marine populaire vietnamienne a déployé jeudi 13 juillet des plans de sauvetage pour le navire panaméen Nemrut Bay, échoué dans les eaux de La Gi, dans la province de Binh Thuân (Centre).

Le cargo panaméen Nemrut Bay. Photo : VNA

Auparavant, le cargo panaméen avait quitté les Philippines pour se rendre au port de Vung Tàu, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) pour livrer des marchandises.Depuis le 21 juin dernier, alors qu’il se trouvait dans la zone au large de Binh Thuân, il s’est empêtré dans une zone corallienne mêlée de sable et de calcaire et a fini par s’être coincé dans le banc de sable de Britto, à environ 10 milles à l’est sud-est de l’estuaire de La Gi, Binh Thuân.Le cargo Numrut Bay, d’un tonnage de 34.431 000 tonnes, d’une longueur de 177,97 mètres et d’une largeur de 30 mètres, transporte 25.510 000 tonnes d’acier et quelque 852 tonnes de pétrole, pour lesquels, s’il n’est pas secouru immédiatement, le navire risque de déverser des hydrocarbures dans la mer.Les sauveteurs ont déployé des bouées pour empêcher les déversements d’hydrocarbures et les remorqueurs ont maintenu une direction fixe pour déplacer la cargaison. Les travaux de sauvetage du navire devraient être achevés dans un délai de trois à quatre jours. – VNA