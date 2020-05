Des ouvriers manoeuvrent un chariot chargé de sacs de riz dans un moulin à la périphérie d'Ahmedabad, en Inde. Photo: Reuters

Kuala Lumpur (VNA) - Selon le journal Freemalaysiatoday, la Malaisie a signé un accord d'importation de 100.000 tonnes de riz en provenance de l'Inde pour 2020.

Il s'agit d'un montant record, car le pays d'Asie du Sud-Est a importé environ 53.000 tonnes par an en moyenne de l'Inde au cours des cinq dernières années.



Selon l'Association des exportateurs de riz de l'Inde, la Malaisie effectue une commande de grande quantité avec l'Inde après une longue période, un bon signe dans les relations commerciales entre les pays. Ces achats permettraient de réduire les stocks de riz en Inde, le plus grand exportateur mondial.



L'association indienne souhaite exporter 200.000 tonnes de riz en Malaisie cette année.



La Malaisie dépend des importations de riz car elle donne plutôt la priorité à son industrie de l'huile de palme. Le pays importe environ 900.000 tonnes de riz chaque année et la Thaïlande est son principal fournisseur. -VNA