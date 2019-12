Et voici la couronne de Miss Univers Vietnam 2019.

Hanoï (VNA) - Le 1er décembre, le Comité d’organisation de Miss Univers Vietnam a présenté la très coûteuse couronne que recevra la prochaine Miss. Par rapport au concours 2017 et la couronne de H’Hen Niê, la couronne de Miss Univers Vietnam 2019 aura un design plus novateur.



Inspirée par le thème du concours, la couronne 2019 de Miss Univers Vietnam nommée Brave Heart (Un cœur brave) a été brillamment mise en œuvre depuis 6 mois.



Cette pièce n’a pas de prix quand on observe tous ses détails exceptionnels. En effet, la future Miss Univers Vietnam 2019 recevra une couronne en or où la couleur violette éclatante dominera avec ses 78 perles et ses plus de 2 000 gemmes.



La demi-finale du concours Miss Univers Vietnam 2019 aura lieu le mardi 3 décembre et la finale le samedi 7 décembre. La scène de cette année sera conçue sur une superficie de plus de 10.000 m², avec une longue passerelle comme celle du concours Miss Univers International. Les 45 candidates seront jugées sur leurs robes de soirée ou encore leurs bikinis ainsi que sur la beauté et la dignité de leurs visages. -CVN/VNA