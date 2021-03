Hanoï (VNA) - Les premières infections au COVID-19 ont été signalées fin décembre 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Le 31 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l'épidémie de COVID-19 de "pandémie".

Jusqu’à présent, plus de 120 millions de cas ont été enregistrés dont plus de 2,6 millions de décès dans 221 pays et territoires. La pandémie a poussé l'économie mondiale dans une grave récession.

Le Vietnam a fait face aux trois vagues de coronavirus. Le premier cas a été recensé le 23 janvier 2020. La 2e vague a débuté fin juillet 2020 et la 3e le 25 janvier 2021.

Le gouvernement vietnamien a lancé à temps des politiques aidant les entreprises et citoyens à surmonter les difficultés. Ainsi, le Vietnam est devenu un point lumineux en raison de la mise en œuvre avec succès du double objectif de contenir l’épidémie et de développer l’économie dans une "nouvelle normalité".

Face à la première vague de coronavirus, le gouvernement vietnamien a appliqué des mesures antiépidémiques plus drastiques et plus tôt que celles recommandées par l'OMS. Il a mobilisé des forces militaires pour gérer les zones en quarantaine et contrôler les personnes entrées sur son sol.

Il a organisé des vols pour rapatrier les citoyens vietnamiens et transporter investisseurs, entreprises, experts et travailleurs qualifiés au Vietnam.

Des milliers de citoyens vietnamiens à quatre coins du monde ont été ramenés. Photo : VNA

Face à la 2e vague, des mesures antiépidémiques ont été appliquées de manière rapide, drastique et synchrone. Les localités ont maîtrisé à temps les foyers épidémiques.

Face à de nouvelles souches de coronavirus lors de la 3e vague de l’épidémie, le ministère de la Santé a suivi fermement les méthodes de localisation rapide des foyers épidémiques, effectué largement des tests de dépistage, mis en quarantaine seulement les zones touchées. Actuellement l’épidémie est sous contrôle.

La désinfection des rues à Da Nang

Dans l’esprit "Combattre l’épidémie, c’est comme combattre l’ennemi", le Vietnam a collaboré étroitement avec des organisations internationales, d’autres pays pour partager des informations, évaluer les évolutions du coronavirus et proposer des mesures antiépidémiques convenables et bien appréciées par la communauté internationale.

Jusqu'à 06h00 le 23 mars, le pays a détecté 2.575 cas d’infection, dont 2.234 cas annoncés guéris et 35 décès.

Grâce à la direction opportune et clairvoyante du gouvernement, du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 et du ministère de la Santé et l'unanimité, la solidarité de la population, le Vietnam a réussi à maîtriser de nombreuses vagues de coronavirus, et ce avec des mesures préventives efficaces et peu coûteuses.

Désormais, une nouvelle normalité a été établie et menée dans l’ensemble du pays pour atteindre le double objectif de contenir l’épidémie et de développer l’économie.

Une usine de la SARL Ford Vietnam, implantée dans la province septentrionale de Hai Duong. Photo : VNA

En raison des évolutions encore compliquées du coronavirus dans d’autres pays, le ministère de la Santé a lancé une campagne de vaccination utilisant des vaccins importés.

COVIVAC est le 2e vaccin développé par le Vietnam à être testé sur l’homme. Photo : VNA

Par ailleurs, le ministère accélère la recherche et le développement des vaccins dans le pays. Les essais cliniques du vaccin Nano Covax (développé par la société Nanogen) sur l’homme sont entrées dans la 2e phase à partir du 26 février 2021.

Le COVIVAC, développé par l'Institut des vaccins et produits biologiques médicaux (IVAC) a commencé à être testé sur l’homme le 15 mars dernier. Les vaccins produits par le Vietnam pourraient être utilisés en 2022.

Le Vietnam a également fait preuve de responsabilité envers la communauté internationale en offrant des équipements et du matériel médical à de nombreux pays gravement touchés par la pandémie.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à une réunion. Photo : VNA

Pour contenir l’épidémie et réduire ses impacts, les localités sont exhortées de renforcer la vigilance, d’appliquer encore strictement les mesures préventives pour protéger les personnes à haut risque dans la communauté.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam préside une réunion du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19

Le pays doit continuer le contrôle strict des entrées sur leur sol, préparer à la réouverture des vols internationaux et chercher à attirer plus d’investissements étrangers pour atteindre le double objectif cité plus haut. -VNA