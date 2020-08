Hanoï (VNA) - Alors que le COVID-19 fait son réaparition, notamment dans sa ville natale de Dà Nang (Centre), l’étudiante Nguyên Minh Anh a réalisé une série de dessins, en guise de remerciements aux combattants en blouse blanche.



Nguyên Minh Anh est étudiante en 3e année de l’Université d’économie de la ville de Dà Nang, et vice-présidente de l’Union des étudiantes de son université. Face à la situation complexe de pandémie dans sa ville, elle s’est inscrite pour rejoindre l’équipe de volontaires déployée par l’Union municipale de la jeunesse pour prendre part aux mobilisations urgentes.

Les desssins que l’étudiante du Département de comptabilité a réalisés sur une application mobile s’inspirent des scènes réelles qu’elle a vécues ou de photos de la presse. Ces images de médecins, d’infirmiers, de policiers ou de volontaires en mission pour lutte contre le COVID-19 l’ont vraiment touchée ces derniers jours alors que sa ville mobilisait toutes ses forces et son courage pour maîtriser les ravages de la pandémie.

Un médecin faisant sa sieste sur un banc en plein air. Photo : CVN



La jeune artiste amatrice confie que pour terminer une œuvre, il lui faut environ trois heures de travail. "En moyenne, je dessine une à deux œuvres par jour et je continuerai de le faire jusqu’à ce qu’on remporte notre bataille contre le COVID-19", affirme-t-elle. Ses ouvrages, diffusés sur son compte Facebook, reçoivent de nombreux "J’aime" et compliments."Dans ce genre de moment, chaque Vietnamien participe au combat, mais ceux en première ligne sont vraiment les héros, les plus courageux dans cette bataille. À travers mes dessins, je souhaite la bonne santé pour les médecins, les forces de l’armée et les volontaires en train de lutter jour et nuit pour vaincre l’épidémie", déclare-t-elle.-CVN/VNA