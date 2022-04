Hanoi (VNA) – Après deux années de pandémie, les théâtres de Hanoi se sont rouverts. Les artistes et le public sont enthousiastes, mais la nouvelle normalité n’est pas encore tout à fait normale…

Le spectacle "La déesse-mère des cieux". Photo: VOV



C’est un spectacle haut en couleurs inspiré de différentes formes de musique traditionnelle que le Cirque national présente au public. Intitulée "La déesse-mère des cieux" et interprétée par une centaine d’artistes, l’œuvre impressionne les spectateurs, se félicite Tông Toàn Thang, l’un des deux metteurs en scène et accessoirement directeur adjoint de la Fédération nationale du cirque.

«Notre Fédération s’est minutieusement préparée à la réouverture du pays au tourisme international, le 15 mars. Le problème, c’est que les tournées restent difficiles à organiser. Si le public est très motivé, beaucoup de nos artistes ont contracté la Covid-19, ce qui nous a obligés à annuler les spectacles des 7 et 8 mars derniers. Et le fait est que les symptômes perdurent très longtemps», fait-il savoir.

Le Théâtre de la jeunesse est l’un des plus prolifiques depuis la réouverture des salles à Hanoï, le 10 février. Mais d’après Nguyên Si Tiên, son directeur adjoint, il faudra encore du temps avant de revenir complètement à la normale.

La pièce «Vous n'êtes pas mon père». Photo: Théâtre de la jeunesse/VOV

«Nous avons présenté "Vague", notre nouvelle comédie musicale, les 18 et 19 à l’Opéra de Hanoï. Le 26 mars, à l’occasion de l’anniversaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, nous avons présenté le Camp des fleurs jaunes, qui avait remporté le prix d’or lors du festival de théâtre et de musique à Haiphong en 2021. Le problème est qu’à cause de l’épidémie, notre public cible - les jeunes et les enfants - ne vient pas encore très nombreux», déplore-t-il.

Cela étant, tous les grands théâtres se sont rouverts et le public a été au rendez-vous.

«Cela fait tellement longtemps que je n’ai pas vu de spectacle en direct. Je m’en suis vraiment régalé», dit un spectateur.

«Après deux ans de distanciation sociale, c’est un bijou retrouvé que d’assister à une pièce en direct», renchérit un autre.

Les artistes sont motivés à l’idée de retrouver leur public qui attend aussi beaucoup d’eux. Petit à petit, les scènes hanoiennes se remettront complètement de la pandémie. L’Association des arts de la scène du Vietnam a déjà commencé les préparatifs du 5e Festival international du théâtre expérimental de Hanoi 2022 prévu en novembre prochain. – VOV/VNA