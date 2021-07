Le commandement de la région 1 de la Garde-côte pratique un tir d'artillerie en mer. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 1er juillet 2019, la Loi sur la Garde-côte du Vietnam est officiellement entrée en vigueur. Elle comprend 8 chapitres, 41 articles, portant sur la position, les fonctions, les tâches, les pouvoirs, l'organisation et le fonctionnement de la Garde-côte du Vietnam ; les politiques et le traitement envers la Garde-côte; les responsabilités des agences, organisations et particuliers concernés.



Évaluant la mise en œuvre de la Loi sur la Garde-côte du Vietnam ces deux dernières années, le général de brigade Bui Quoc Oai, commissaire politique de la Garde-côte, a déclaré que la loi avait contribué à sensibiliser les organisations et la population à la gestion de l'État par la loi sur les eaux et les îles de la Patrie, ainsi qu’à la position, au rôle, aux fonctions et aux devoirs de la Garde-côte.



En outre, avec cette base juridique solide, la modernisation de la Garde-côte a été accélérée pour répondre mieux aux missions en nouvelle conjoncture, a-t-il indiqué, ajoutant que la coopération entre la Garde-côte et les autres unités de l’Armée, les organes compétents et les localités dans la défense de la souveraineté nationale et l’application de la loi en mer avait été renforcée et était plus efficace.



Les relations extérieures de la Garde-côte avec les forces chargées de l’application de la loi d’autres pays se déploient dans le bon sens, a-t-il affirmé, avant d’indiquer que la confiance des pêcheurs avait également été consolidée.



Dans les temps à venir, le commandement de la Garde-côte continuera de renforcer la communication et la sensibilisation, afin que les gens aient une meilleure compréhension de la gestion de l'État par la loi sur les eaux et les îles du pays, et soient prêts à collaborer avec la Garde-côte pour défendre la souveraineté et les intérêts nationaux en mer.



Le Vietnam est un pays côtier, avec une côte de plus de 3.260 km et près de 3.000 îles, archipels. Face aux évolutions compliquées en Mer Orientale, notamment les différends sur la souveraineté, la contrebande, la piraterie, les violations des eaux territoriales…, et dans le contexte d'intégration internationale, la Loi sur la Garde-côte du Vietnam est une base juridique pour contribuer à la gestion et à la défense de la souveraineté, des droits souverains, de la juridiction et de la sécurité nationale, à la garantie de l’ordre et de la sécurité dans les eaux vietnamiennes.-VNA